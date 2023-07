PNRR: pubblicazione elenchi CUP suddivisi per Provincia e linea di investimento

Per meglio coadiuvare l’attività dei Presidi Territoriali il DAIT informa che sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Direzione Centrale per la Finanza Locale di questo Dipartimento, al seguente l i n k: https ://d a i t. i nterno.gov. it/fi nanza-loca le/p n rr l contenuti/presidi-territoriali, gli elenchi dei progetti PNRR già finanziati a titolarità di questo Dipartimento, con i relativi CUP, suddivisi per Provincia e per tipologia di investimento, con evidenziate le risorse che sono state erogate per ogni singolo intervento.

Maggiori informazioni sono presenti nella Circolare DAIT n.86 dell’11 luglio 2023

Fonte: DAIT