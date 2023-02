PNRR: pubblicata la graduatoria finale dell’Avviso per il potenziamento della resilienza cyber delle PA locali

Si è conclusa l’attività di valutazione della commissione per i 76 progetti presentati da 35 Amministrazioni Locali aventi diritto alla partecipazione all’Avviso n. 3 del 2022. A fronte della dotazione finanziaria dell’Avviso che ammonta a 45 milioni, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha predisposto la graduatoria definitiva ammettendo a finanziamento 51 progetti.

L’Avviso è destinato all’erogazione di contributi destinati al potenziamento della Resilienza cyber delle Regioni, dei Comuni capoluogo facenti parte di Città metropolitane e delle Province autonome, e delle competenze specialistiche necessarie a garantire adeguati livelli di cyber resilienza del paese.

Le Amministrazioni ammesse riceveranno, in linea con gli obblighi connessi alla concessione di finanziamenti PNRR, tutte le indicazioni necessarie per l’esecuzione e il complemento dei progetti entro novembre 2024.

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, in stretto contatto con il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), ha curato, in attuazione dell’investimento 1.5 “Cybersecurity”, la selezione dei progetti cd “a regia” volti al potenziamento della resilienza cyber dei sistemi informativi connettendo il mondo della Pubblica Amministrazione.

Fonte: Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale