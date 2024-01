Partecipazione a Progetti Utili alla Collettività da parte dei beneficiari ADI e SFL

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha firmato il 15 dicembre 2023 il Decreto n. 156, con il quale vengono approvate le disposizioni sui Progetti Utili alla Collettività (PUC)rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 bis del decreto-legge n. 48 del 2023.

I percorsi personalizzati previsti dalle due misure, infatti, possono includere l’impegno del beneficiario a partecipare a Progetti Utili alla Collettività (PUC), messi a disposizione dai Comuni o da altri enti a tale fine convenzionati con i Comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

Il Decreto regola le forme e le caratteristiche dei PUC, le modalità di attuazione, gli obblighi in materia di salute e sicurezza e tutte le disposizioni di dettaglio contenute nell’Allegato 1.

Il Decreto, registrato dalla Corte dei Conti, è disponibile per consultazione in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali