Parità di genere: dal Garante privacy uno strumento a supporto delle PMI

Dal Garante per la protezione dei dati personali un aiuto concreto alle PMI italiane.

E’ online sulla piattaforma https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ricerca-ARC2-progetto il questionario rivolto a tutte le PMI italiane per approfondire la conoscenza dei loro bisogni al fine di poter implementare la parità genere e la protezione dei dati personali, in conformità con il GDPR e il Codice privacy italiano.

L’obiettivo del questionario sarà quello individuare delle azioni volte combattere la discriminazione dei gruppi vulnerabili all’interno delle organizzazioni e analizzare il livello di consapevolezza del personale delle aziende riguardo protezione dei dati personali.

Il questionario è in forma anonima e tutte le risposte saranno valutate in forma aggregata.

La survey è parte integrante del progetto europeo “ARC due” -Awareness Raising Campaign for SMEs (Campagna di sensibilizzazione per le PMI), condotto dai Garanti privacy italiano e croato con l’obiettivo di dare alle PMI un sostegno pratico negli adempimenti legislativi richiesti dal Codice Privacy italiano e dal Regolamento europeo GDPR.

Del progetto “ARC due” fanno parte anche l’Università degli studi di Firenze, l’Università di Zagabria e la Vrije Universiteit di Bruxelles.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali