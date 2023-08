Padova: “Noi non ci caschiamo! Facciamo rete contro le truffe!”, interventi a favore della terza età

Il progetto, finanziato dal Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, integra le azioni e gli interventi programmati dal Settore Servizi Sociali per la terza età.

“Noi non ci caschiamo! Facciamo rete contro le truffe!” è in linea con le politiche in atto nell’ottica dell’invecchiamento attivo e nell’ambito del Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, stipulato tra la Prefettura e il Comune di Padova per prevenire e contrastare le truffe agli anziani.

L’obiettivo è valorizzare le relazioni di fiducia già esistenti tra le persone anziane e le realtà che operano nei territori, rendendo queste ultime capaci di attivarsi e trasmettere agli anziani maggior consapevolezza.

Molte le azioni previste e le iniziative rivolte alla cittadinanza come la creazione di materiale divulgativo e informativo, l’organizzazione e la promozione di iniziative e interventi sul tema, l’attivazione di servizi di prevenzione e sostegno, e la pianificazione di incontri ludici e di formazione.

Sono stati attivati anche degli Sportelli di prossimità, a servizio delle persone anziane e delle loro famiglie, dove gli operatori offrono sostegno e accompagnamento.

Sportelli di prossimità:

Sportello presso l’ufficio “Attività creative Terza Età”, via Giotto 34 – mappa, telefono 049 8205088

orari: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, martedì dalle 15:00 alle 16.30

Sportelli con accesso su prenotazione, chiamando il num. 375 6641680

Quartiere 1 – Sede Acli, via Vescovado, 31

orari: martedì e mercoledì dalle 9:30 alle 12:30

Quartiere 2 – Sede Acli di via Buonarroti, 62

orari: martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00

Quartiere 3 – Spazio Prisma Maroncelli, via Maroncelli, 63

orari: martedì dalle 9:30 alle 11:30

Sede Uil presso La Corte, via Bajardi, 5 (a cura dell’associazione Pio X Pescarotto)

orari: mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 11:30

Quartiere 5 – Spazio Prisma, via Magenta, 4

orari: due lunedì al mese dalle 10:00 alle 12:00

Quartiere 6 – via Sacro Cuore, 18 (presso punto P.A.S.S.)

orari: venerdì dalle 15:30 alle 17:30

Info: Ufficio Attività creative terza età – Settore Servizi Sociali – Comune di Padova

Email segreteriaterzaeta@comune.padova.it

Fonte: Comune di Padova