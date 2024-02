PA: incarichi extraistituzionali retribuiti ammessi solo se autorizzati o in convenzione

Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione presuppone, ai fini della loro legittimità, una espressa autorizzazione ex art. 53 del d.lgs. n.165 del 2001, salvo che questi non traggano origine da apposite convenzioni stipulate tra l’amministrazione e l’ente privato aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni volte a realizzare gli interessi pubblici a cui la prima è preposta.



Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi:N. 29348 del 2022 Rv. 665966-01

Fonte: Corte di Cassazione