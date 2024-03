PA: illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato e risarcimento del danno c.d. comunitario

Nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine

decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al

lavoratore decorre dall’ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto

diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno,

potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza

sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente.



Fonte: Corte di Cassazione