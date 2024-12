Ordinanza demolitoria e posizione di controinteresse

Con la sentenza 3878/2024, la quinta sezione del tar Sicilia (sede di Catania) ha ribadito che il diniego del riconoscimento della qualità di controinteressato ai proprietari confinanti dell’area, nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo del quale è stata ordinata la demolizione dall’autorità competente, va temperato nell’ipotesi in cui ci si trovi di fronte non già ad un generico vicino di casa, ma ad un soggetto il cui diritto di proprietà risulta direttamente leso da un’opera edilizia abusiva e conseguentemente è direttamente avvantaggiato dall’ordine di demolizione, vantando un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica di titolare di un diritto di proprietà su parti comuni. (1).

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it