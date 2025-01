Opere pubbliche: scadenza del termine per l’esecuzione del collaudo per inadempimento dell’ente committente e conseguenze

La Corte di Cassazione Sez. 1, con l’ordinanza n. 29262/2024 ha stabilito che in tema di appalto di opere pubbliche, l’inutile scadenza del termine per l’esecuzione del collaudo, conseguente all’inadempimento dell’ente committente, fa sorgere il diritto dell’appaltatore al pagamento del saldo, maggiorato degli interessi previsti dall’art. 30, comma 3, del d.m. n. 145 del 2000, stante il ritardo nell’estinzione dell’obbligazione; gli consente di agire per l’adempimento, senza necessità di mettere in mora l’amministrazione, e segna il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione del credito.



