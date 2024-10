Omessa ostensione degli atti di gara e profili processuali

Il T.a.r. per la Lombardia, sezione IV, con la sentenza n. 2520 del 30 settembre ha affermato che la stazione appaltante è obbligata a mettere a disposizione, unitamente ai verbali di gara, agli atti, ai dati ed alle informazioni presupposti all’aggiudicazione, anche le offerte degli altri concorrenti. Laddove siano omesse, integralmente o parzialmente, le offerte degli altri concorrenti e la restante documentazione di gara, deve applicarsi l’ordinario procedimento di accesso agli atti, nei termini di cui all’art. 116 c.p.a., non essendo applicabili le previsioni del rito super speciale di cui all’art. 36, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 36 del 2023. (1).

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it