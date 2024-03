Olbia: ‘Pillole Digitali’, inizia il corso di alfabetizzazione digitale

Il Comune di Olbia promuove un percorso formativo dedicato al digitale organizzato dall’Olbia Community Hub e destinato a diffondere ai cittadini le conoscenze fondamentali per destreggiarsi nel mondo digitale.

L’iniziativa è organizzata in 5 lezioni tematiche dedicate a vari argomenti che vanno dalla gestione della posta elettronica all’uso dell’identità digitale (SPID e CIEID) passando per l’utilizzo dei più comuni software ad uso ufficio.

Le lezioni sono pratiche e studiate per essere interattive con il passaggio di concetti pratici e spendibili in contesti reali: la struttura del corso è studiata per consentire di seguire le lezioni anche singolarmente senza frequentare tutto il programma. Ogni lezione dura 1 ora ed è richiesta la prenotazione.

L’Olbia Community Hub, in linea con gli obiettivi di digitalizzazione dell’Unione Europea, ha pianificato il corso “Pillole digitali: guida pratica all’alfabetizzazione digitale”, progettato per offrire una formazione che consenta a persone di tutte le età e livelli di competenza di utilizzare il web con sicurezza ed efficacia.

«In un mondo sempre più interconnesso, la competenza digitale è diventata un requisito imprescindibile per partecipare attivamente alla vita di tutti i giorni, afferma il Sindaco Settimo Nizzi. Questo corso vuole contribuire a colmare il divario digitale e promuovere l’uguaglianza nell’accesso alle opportunità offerte dal digitale, incluse quelle lavorative».

«Il programma di studi copre diversi argomenti, ma parte dalle basi, dai fondamenti dell’uso del computer e di internet. Attraverso un approccio pratico e interattivo, i partecipanti saranno guidati nel mondo digitale, acquisendo le competenze essenziali» interviene l’Assessore ai Servizi alla Persona, Simonetta Lai.

Il corso sarà erogato, con edizioni mensili, fino al mese di giugno 2024. Per la 1° edizione, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata a decorrere dal 13 marzo 2024 per tutto il mese fino ad esaurimento posti, 12 per ogni edizione. Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato presso la portineria del Community Hub o presso l’Informacittà, in via Perugia 3 – Olbia. Gli Uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9-13/ 14-17.

