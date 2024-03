Nuovo portale del Piano Nazionale di Formazione per la Professionalizzazione del RUP

Il panorama degli appalti pubblici si arricchisce di un nuovo strumento di formazione e aggiornamento: è online il portale web del Piano Nazionale di Formazione per la Professionalizzazione del RUP, accessibile all’indirizzo www.formazionenazionaleappalti.it.

Questo portale, in accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ITACA – Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale e SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione, si presenta come un’importante risorsa di apprendimento a disposizione di tutto il personale coinvolto nelle stazioni appaltanti e nelle centrali di committenza su tutto il territorio italiano.

L’obiettivo primario del Piano è quello di offrire agli operatori della pubblica amministrazione gli strumenti necessari per ampliare le proprie competenze nel campo degli appalti pubblici, specialmente alla luce delle recenti modifiche introdotte dal nuovo codice degli appalti pubblici, il Dlgs 36/23. Attraverso le diverse sezioni del portale – UNIT 1 base, UNIT 2 specialistica, UNIT 3 avanzata – è possibile accedere ai programmi formativi, alle sessioni formative attive e passate, nonché ai documenti delle lezioni. Gli utenti hanno inoltre la possibilità di iscriversi ai corsi di formazione in programma e partecipare ad altre attività.

Una delle iniziative più rilevanti promosse attraverso il nuovo portale è la “Indagine RUP 2024“, volta a raccogliere feedback, suggerimenti e proposte da parte dei Responsabili Unici del Progetto (RUP) riguardo alla gestione degli appalti e delle concessioni.

Fonte: MIT