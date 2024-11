Nuovo Decreto PNRR 2024: le principali novità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024 il decreto-legge n. 160 del 28 ottobre 2024 chiamato “Decreto PNRR”, che contiene disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tra le principali novità, più risorse per l’acquisto di libri di testo alle famiglie in difficoltà, l’incremento del fondo MOF per il personale scolastico, maggiore flessibilità nel meccanismo di reclutamento di docenti tecnico-pratici e forte spinta verso l’internazionalizzazione degli ITS Academy e Piano Mattei.

Il decreto, al fine di garantire il raggiungimento di specifiche milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza in scadenza entro il prossimo 31 dicembre, introduce: misure in contrasto al lavoro sommerso, interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda, misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente, disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale, misure per l’accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie e interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano.

Decreto PNRR

Fonte: Italiadomani