Nuova direttiva europea anticorruzione: convegno internazionale a Roma giovedì 10 ottobre 2024

“Prevenire la corruzione in Europa: una nuova prospettiva” il titolo dell’importante Conferenza Internazionale che si svolgerà giovedì 10 ottobre 2024, a Roma, presso il Tempio di Adriano di piazza di Pietra, con al centro del confronto la nuova direttiva europea anticorruzione.



L’evento, ospitato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione italiana, vedrà la presenza di importanti rappresentanti europei di governi, istituzioni, mondo accademico e società civile per discutere e dibattere la questione, al fine di individuare strategie innovative ed efficaci da perseguire a livello europeo e nazionale.



Includerà anche la riunione plenaria annuale della Rete Europea di Etica Pubblica (Enpe), una rete che oggi riunisce diciotto autorità degli Stati membri dell’Ue attive nel campo della prevenzione della corruzione e che agisce come interlocutore privilegiato delle istituzioni europee sulle questioni di integrità, trasparenza ed etica pubblica.

La giornata di convegno del 10 ottobre 2024 potrà essere seguita dalle ore 09.00 in streaming dal canale youtube di Anac.

Fonte: Anac