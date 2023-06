Novara, la didattica digitale corre in aiuto degli studenti con gravi patologie

Si chiama Aconcagua ed è il progetto di didattica digitale per consentire agli studenti delle superiori affetti da patologie, soprattutto oncologiche, di frequentare la scuola non in presenza mantenendo i rapporti con compagni e professori. L’iniziativa punta a garantire la continuità didattica tramite l’uso della tecnologia, ma anche le indispensabili relazioni interumane della vita scolastica.

La didattica digitale favorisce il proseguimento della formazione, ma anche il recupero del benessere nel senso più ampio del termine garantendo un intervento educativo che coinvolge e responsabilizza la scuola a cui lo studente appartiene.

Nella pratica gli interessati, ossia studenti, famiglie e scuole, riceveranno le dotazioni tecnologiche per garantire l’accesso remotizzato all’istituzione scolastica, ma anche all’Ospedale Maggiore di Novara tramite un desk che consenta di avere rapporti continui con medici e psicologi incaricati di seguire lo studente. Si tratta di un progetto sperimentale che partirà con il nuovo anno scolastico nel Novarese e nel Piemonte Orientale per tutti i giovani che si rivolgono alla sanità pediatrica presso l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara a causa di patologie oncoematologiche, ma anche di altre patologie complesse che interessano gli ambiti gastroenterologico, immunoreumatologico, nefrologico e neurologico. La sperimentazione aprirà la strada alla replica del progetto in altre regioni anche grazie al sostegno del Ministero dell’Istruzione.

Un progetto che sperimenta un modello di intervento scolastico inclusivo allineato e adeguato alla strategia di progressivo decentramento delle cure pediatriche in corso in Piemonte (e in altre regioni), in particolare, per le patologie oncoematologiche, attraverso uno sviluppato sistema di rete Hub & Spokes, ma anche per altre patologie complesse e/o di livello critico in ambito, fra gli altri, gastroenterologico, immunoreumatologico, nefrologico, neurologico. Un modello che potrebbe avere quindi significato, utilità e applicabilità anche in altre regioni e province italiane, parte da lontano e giunge al traguardo, il Progetto Aconcagua, nato da un’iniziativa avviata prima della pandemia e arrivata, per sostenere la raccolta fondi, ai 7000 m. delle Ande; il progetto avrà avvio nell’anno scolastico 2023-24.

