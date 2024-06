Notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, allegati e opponibilità ai terzi

La Corte di Cassazione, sez. 1 Civile, con l’ordinanza n. 8175/2024 ha affermato che in tema di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, l’opponibilità ai terzi della data e dell’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico opera anche con riferimento agli allegati trasmessi contestualmente all’atto principale, ove non sia in contestazione il loro invio e il loro contenuto.

