Nel 2024 le risorse del Fondo U.N.R.R.A. finanzieranno progetti contro la violenza di genere

Nel 2024 le risorse del Fondo U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), gestito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, saranno destinate a finanziare progetti per la prevenzione e la protezione delle donne dalla violenza di genere.

Una decisione di grande rilevanza, che testimonia ancora una volta l’impegno del Viminale nel contrastare questo odioso fenomeno, un gesto concreto per celebrare la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” del 25 novembre.

Nel prossimo mese di gennaio sarà emanata la direttiva del Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, sugli obiettivi del Fondo, cui seguirà lo specifico avviso pubblico per la presentazione, da parte di enti pubblici e organismi privati che operano nel settore socio assistenziale, di progetti riferiti a questa importante finalità.

Fonte: Viminale