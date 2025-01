Natura giuridica del certificato di destinazione urbanistica, effetti, autotutela e giudice competente

La Corte di Cassazione Sez. 1, con l’ordinanza n. 27354/2024 si è pronunciata in merito affermando che Il certificato di destinazione urbanistica, avendo natura di certificazione redatta da un pubblico ufficiale, dal carattere meramente dichiarativo, e non costitutivo, degli effetti giuridici derivanti da precedenti provvedimenti, è privo di efficacia provvedimentale e, non avendo concreta lesività, non è autonomamente impugnabile, potendo gli eventuali errori essere corretti dalla stessa amministrazione, su istanza del privato, ovvero dal giudice amministrativo, dinanzi al quale siano impugnati i successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati sulla base dell’erroneo certificato.



Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24900 del 2022 Rv. 665581-01

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione