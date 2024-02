Natura della delibera comunale di localizzazione delle aree destinate a interventi di edilizia popolare ed economica

La delibera comunale di localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di interventi di edilizia popolare ed economica comporta, ex art. 52 della l. n. 865 del 1971 ed ex d.l. n. 115 del 1974, la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere ivi previste, concretando in tal modo un procedimento semplificato e accelerato di individuazione e di acquisizione delle aree a ciò destinate.



Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 12, DPR 06/08/2001 num. 327 art. 22

bis, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 52, Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 CORTE COST.,

Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di Cassazione