Monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ed obbligo del casco protettivo

Con la sentenza 8079/2024 i giudici del Consiglio di Stato hanno stabilito che è illegittima l’ordinanza sindacale, recante l’obbligo, per i conducenti di età maggiore di 18 anni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica che circolano sulle strade comunali, di indossare idoneo casco protettivo. Nel codice della strada non è contemplata alcuna previsione in tal senso , non evincibile, peraltro, nè dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che disciplina il potere dell’ente proprietario della strada di prevedere una serie di limitazioni alla circolazione stradale; né dall’art. 7 del citato d.lgs., che tipizza la possibilità, per i comuni, di introdurre, nei centri abitati, una serie di prescrizioni limitative della circolazione e della sosta. (1).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it