In GU Serie Generale n. 117 del 21 maggio 2024 il Decreto 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei e il Sud , la Politiche di Coesione e il PNRR contenente le disposizioni in merito alle “Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonche’ criteri e modalita’ di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli“.

Il decreto reca le disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», di cui all’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Fonte: Gazzetta Ufficiale