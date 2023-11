In GU Serie Generale n. 264 dell’11 novembre 2023 pubblicata la Legge 6 novembre 2023, n. 155 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualita’ dell’aria e limitazioni della circolazione stradale“.

Il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Nella stessa Gazzetta il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2023, n. 121 con la legge di conversione 6 novembre 2023, n. 155.

Fonte: Gazzetta Ufficiale