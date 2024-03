Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: modalità di utilizzo della carta di inclusione

In GU Serie Generale n. 53 del 4 marzo 2024 il Decreto 27 dicembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente le “Modalità di utilizzo della carta di inclusione“.

Al fine di favorire la più ampia partecipazione sociale dei beneficiari dell’Adi, fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso la Carta Adi possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all’acquisto dei seguenti beni e servizi:

a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita’; b) acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo; c) giochi pirotecnici; d) prodotti alcolici. e) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonche’ servizi portuali; f) armi; g) materiale pornografico e beni e servizi per adulti; h) servizi finanziari e creditizi; i) servizi di trasferimento di denaro; j) servizi assicurativi;

k) articoli di gioielleria; i) articoli di pellicceria; m) acquisti presso gallerie d’arte e affini; n) acquisti in club privati.

E’ quanto previsto all’articolo 2 comma I° del decreto che contiene tutte le indicazioni ulteriori in termini di utilizzo della carta, mentre all’articolo 3 sono previsti i limiti di importo per i prelievi di contante.

Fonte: Gazzetta Ufficiale