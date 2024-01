Milano: torna la rilevazione sui senza dimora, il Comune cerca 1000 volontari

L’obiettivo del progetto racCONTAMI2024, la 5° rilevazione sui senza dimora promossa dal Comune di Milano realizzata in collaborazione con la Fondazione “Ing. Rodolfo Debenedetti” e con le realtà del privato sociale che operano nel campo dei servizi a favore delle persone senza dimora e a contrasto della marginalità adulta, è contare e intervistare le persone senza dimora del territorio per fornire una fotografia del fenomeno e costruire risposte adeguate cercando di comprendere i profili, le necessità delle persone senza dimora e le dinamiche che conducono alla marginalità e alla povertà estrema.

“Se la rilevazione dello scorso giugno ci ha fornito dati utili per inquadrare la situazione della marginalità a Milano, dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, quella di febbraio ci permetterà di perfezionare il lavoro raggiungendo un numero di persone più elevato. Grazie al potenziamento delle strutture di accoglienza messo in campo attraverso il Piano freddo sarà più semplice per i volontari intercettare, con l’aiuto di operatori sociali che lavorano nei centri, uomini e donne senza dimora più restii a partecipare alla rilevazione qualitativa. Per questo chiediamo la collaborazione di tutti: sappiamo che i milanesi sono molto sensibili a questo tema e siamo certi che non faranno mancare la partecipazione”.

La rilevazione si svolgerà in 2 momenti e avrà bisogno di 1000 volontari, si partirà il 12 febbraio quando, tra le 20 e l’una di notte, squadre di 3 volontari, guidati da coordinatori più esperti, si muoveranno all’interno della città per contare e intervistare le persone senza dimora che vivono per strada. Le aree saranno percorse a piedi, ma in alcuni casi sarà necessario un mezzo di trasporto proprio (bicicletta, auto). Da martedì 13 a venerdì 16 febbraio il lavoro si svolgerà, tra le 18 e le 22, all’interno delle strutture di accoglienza cittadine per intervistare gli ospiti.

Per dare il proprio contributo come volontari è necessario compilare, entro il 4 febbraio, il modulo a disposizione all’indirizzo https://www.frdb.org/progetti/raccontami2024/, indicando la disponibilità per una o più sere dell’iniziativa. A ogni volontario verrà offerta un’adeguata formazione attraverso la partecipazione a un incontro durante il quale verranno condivise informazioni e comunicazioni utili.

Durante la rilevazione dello scorso giugno, a cui hanno partecipato 700 cittadini volontari, sono stati incontrati 2021 senza dimora, pari a circa lo 0,15% della popolazione. Il 39% delle persone rintracciate in strada si concentrava nel territorio del Municipio 1. Oltre al centro storico, le presenze più significative sono state rilevate nei municipi 2 e 3 (il 18% e il 13%). Si trattava per il 90% di uomini che, in due terzi dei casi, hanno un’età superiore ai 35 anni. Le persone in strada hanno dimostrato una conoscenza dei servizi dedicati: nel complesso il 52% ha detto di incontrare le unità mobili almeno 1 volta a settimana. I bisogni espressi nel corso delle interviste qualitative fanno emergere la necessità di custodire oggetti personali (62%), di avere accesso ai servizi di tipo sanitario (52%), a una connessione internet (46%) e a vestiti puliti (46%).

Fonte: comune di Milano