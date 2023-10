A Milano TIM lancia la sperimentazione delle nuove cabine digitali, un’innovazione che riguarda le cabine telefoniche sul territorio del Comune di Milano per contribuire a rendere più smart le vie della città.

L’idea è quella di diffondere e rendere accessibili una vasta gamma di servizi e contenuti digitali tra cui quelli di pubblica utilità: tramite la diffusione delle cabine digitali si crea una rete di stazioni intelligenti che rappresentano un presidio evoluto e inclusivo adatto ad aiutare anche le persone con disabilità motorie, barriere linguistiche o visive nell’accedere alle informazioni e ai servizi digitali.

I servizi erogati saranno vari: dall’infotainment ai pagamenti digitali e al ticketing passando per la possibilità di ricaricare gli smartphone.

Le cabine digitali rappresentano inoltre un importante presidio di sicurezza sul territorio per le donne grazie all’implementazione di un apposito tasto Women+ che permette di inoltrare una richiesta di assistenza ad un operatore in caso di bisogno.

L’avvio del progetto coinvolge la città di Milano come apripista con 450 cabine digitali per poi estendersi sull’intero territorio nazionale per un totale di 2.500 cabine digitali nelle altre 13 principali città italiane.

Fonte: TIM