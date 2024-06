Milano:  Il Wired Next Fest torna al Castello Sforzesco il 15 e il 16 giugno

Torna a Milano il 15 e 16 giugno il Wired Next Fest, il più grande evento gratuito in Italia dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali. Per il 2° anno consecutivo sarà il Castello Sforzesco ad ospitare la 2 giorni di festival e l’opening party del 14 sera.

In questa 11° edizione, attraverso talk, exhibition, workshop, laboratori, gaming e incontri, si rifletterà su cos’è “essenziale”.

Il Wired Next Fest è un punto di riferimento per la riflessione critica sulle connessioni tra tecnologia, informazione, cultura e libertà. L’opportunità di comprendere l’impatto delle nuove tecnologie sulla vita di ogni giorno potrà aiutare a riconoscere ciò che è essenziale nella gestione della presenza online, nel rapporto con la tecnologia, nella costruzione di un modello più sostenibile e per il futuro delle imprese.

Moltissimi gli ospiti in programma: tecnologi, scienziati, imprenditori, economisti, politici, intellettuali e artisti si incontreranno per discutere su come le tecnologie digitali, e in particolare l’intelligenza artificiale, influenzino la vita della comunità globale, ciascuno porterà la propria esperienza e il punto di vista.

Realizzato da Wired in collaborazione con Audi e grazie al supporto di diversi partner, il festival è realizzato con il patrocino del Comune di Milano e si avvale della partnership scientifica del Politecnico di Milano. L’ingresso è gratuito previa registrazione qui , qui il programma completo.

Fonte: comune di Milano