Milano Digital week, le “City app” al servizio dei cittadini: si apre la 5 giorni sull’Innovazione

I 500 servizi online già attivati dal Comune di Milano e il nuovo rapporto dei milanesi con la Pubblica Amministrazione. L’iscrizione di 200.000 nuovi utenti in 1 anno al Fascicolo del cittadino, ora a quota 1,2 mln. di iscritti e il caso della Kyiv City app, che nella capitale ucraina aiuta a salvare vite. Del presente e del futuro dell’innovazione al servizio delle città si è discusso a Palazzo Marino nel convegno di apertura della Milano Digital week 2023, la rassegna annuale che propone una riflessione a tutto campo sulla transizione digitale con corsi, laboratori, workshop, mostre, seminari, fino al 9 ottobre sotto il titolo “Lo sviluppo dei limiti”.

“Il futuro che ci attende, ha detto il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, sarà sempre più digitale e i milanesi salgono volentieri a bordo dell’innovazione. Stiamo lavorando e investendo, grazie alla sinergia tra il Comune, il privato, il terzo settore e i cittadini, affinché la trasformazione digitale semplifichi e migliori la vita delle persone e delle imprese e sia attivatore e facilitatore delle attività in diversi campi, dall’istruzione ai trasporti, all’arte. Abbiamo aperto l’avventura della Digital week nel 2018 con il titolo “Milano connette Milano”, oggi discutiamo dello sviluppo dei limiti ambientali, sociali, economici: uno sviluppo che non deve essere tumultuoso e disuguale ma deve dare pari e più opportunità a tutti, consapevoli che Milano è in grado di tenere insieme trasformazione e inclusione”.

“Sono felice di partecipare oggi alla Milano Digital week è un’ottima piattaforma per scambiare le esperienze delle città moderne e le migliori pratiche. E sono lieto di presentarvi il progetto digitale di Kyiv, sottolineandone il costante sviluppo e la resilienza in tempo di guerra, ha spiegato l’assessore alla Digitalizzazione della capitale ucraina. L’esperienza di trasformazione delle tecnologie delle città intelligenti durante la pandemia ci ha permesso di adattare l’app digitale di Kyiv alle esigenze degli abitanti in tempo di guerra e oggi “fornisce ai suoi cittadini le notifiche sugli avvisi di raid aerei e sulla loro fine e mappe online e offline delle posizioni dei rifugi. Ha aiutato i cittadini di Kyiv a rimanere informati e preparati durante i momenti difficili anche quando non hanno accesso a Internet”.

Su una popolazione di 3,3 mln. il numero di utenti dell’app Kyiv digital supera i 2,5 mln. quasi tutta la popolazione adulta della città, mentre ha raggiunto il traguardo di 1,2 mln. di utenti il Fascicolo digitale di Milano che, nato nel 2017, ha registrato negli ultimi 12 mesi 200.000 nuove iscrizioni. Chi lo utilizza, in versione web o con la app, scaricata da 630.000 cittadini può consultare scadenze, pagare tributi o multe, controllare la validità del pass auto, mentre i 500 servizi online ad oggi attivati dal Comune si sono sostituiti agli sportelli fisici.

A trasformarsi da spazio reale a virtuale è intanto un simbolo della città il “Tram dell’innovazione”, presentato da Gianna Martinengo, presidente e fondatrice di Women&Tech: lo storico mezzo si muoverà nel metaverso fra le vie centrali di Milano e durante la Milano Digital week e vi si potrà salire a bordo utilizzando avatar personalizzati.

Gli accessi al portale e ai servizi online del Comune sono in crescita, la media delle visite mensili era di 1,2 mln. nel 2018, ed è di 1,8 nel 2022.

Le pagine più visitate riguardano i servizi e in particolare il Fascicolo del cittadino con più di 240.000 visite ogni mese, il numero di servizi digitali gestiti dal Comune è oltre 500. Per accedere al Fascicolo web occorre identificarsi attraverso SPID e CIE, sono registrati al portale quasi 1,2 mln. di utenti maggiorenni, 1 anno fa erano 960.000, la quasi totalità è registrata tramite SPID. Con le stesse credenziali si può accedere alla app del Fascicolo del cittadino, che ad oggi è stata scaricata da 630.000 utenti (434.000 1 anno fa) e ogni mese si registrano più di 20.000 nuovi utilizzatori, più di 300.000 cittadini hanno registrato la propria targa sull’app (170.000. 1 anno fa) e il 66% che ha ricevuto la notifica sul cellulare ha pagato online risparmiando i costi di spedizione della notifica della multa. Ogni giorno il Comune gestisce 3.000 richieste di informazioni, verifiche o supporto a pratiche da parte dei cittadini. Nel 2022 l’85% è stato gestito dal contact center 020202, le restanti dal servizio online “Scrivi”, a cui si accede dal portale del Comune e dalla chatbot, le richieste telefoniche sono in calo a favore di quelle digitali, che negli ultimi 2 anni sono aumentate del 40%.

Per l’erogazione del pass per i disabili si è passati da un’attesa di 2-3 settimane a 12 ore: la domanda viene presentata online e il percorso automatizzato dietro autenticazione tramite SPID, fino allo scorso anno la richiesta di cambio di residenza, anche se online, richiedeva 2 mesi per essere approvata, ora è convalidata immediatamente.

Infine Milano è risultata al 1° posto, a pari merito con la regione della Catalogna, nella “Dashboard 2023” di Usercentricities, il Report che monitora l’eccellenza e la disponibilità di servizi pubblici online a misura di cittadino e mette a confronto 24 amministrazioni locali europee. Il Rapporto è stato presentato a Bruxelles in occasione dell’ultimo Summit di Usercentricities, una rete di città e regioni europee sostenuta da Lisbon council con Eurocities, che nell’ambito del programma dell’Unione europea Horizon 2020 promuovono e condividono esperienze e buone pratiche in tema di trasformazione digitale nell’amministrazione pubblica.

Fonte: comune di Milano