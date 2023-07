MiC: PNRR, incontro con ANCI Lazio per i Comuni vincitori del Piano Nazionale Borghi

Si è tenuto a Roma, al Collegio Romano, alla presenza del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e di numerosi sindaci del Lazio, un incontro per la presentazione della rete di cooperazione istituita da ANCI Lazio con i Comuni della Regione vincitori della linea B del bando del Piano Nazionale Borghi, che sono chiamati ad attuare i progetti selezionati di rigenerazione locale.

Nel corso dell’incontro è stato presentato lo stato di attuazione delle progettualità ed esposti i principali dubbi interpretativi riguardo alcune questioni, quali ad esempio i partenariati tra il settore pubblico e privato, le difficoltà operative e la necessità di una maggiore condivisione di risorse e proposte per affrontarle.

Molte delle problematiche hanno trovato risposte da parte dell’Unità di Missione PNRR diretta dall’Ing. Angelantonio Orlando, le altre verranno esaminate in un tavolo tecnico alla presenza dell’Unità di Missione del MiC, dei Sindaci, dei Segretari Comunali e dei tecnici dei piccoli Comuni del Lazio destinatari delle risorse della Linea B del bando, che nella Regione sono 29 di cui 16 coinvolti in 6 progetti locali in aggregazione tra loro e 13 con progetti singoli. Al termine, i sindaci e i loro delegati hanno espresso soddisfazione per la presenza del Ministro, “segno della vicinanza dello Stato centrale alle istanze dei territori”.

Fonte: Ministero della Cultura