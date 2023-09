Messina: Sud Innovation Summit, il Comune ospita l’evento dedicato all’innovazione e alla digitalizzazione

Il Comune di Messina si appresta ad ospitare il Sud Innovation Summit, un evento dedicato all’innovazione e alla digitalizzazione che prevede l’alternarsi di conferenze, workshop ed esposizioni con relatori del settore tecnologico e grandi aziende per ispirare e coinvolgere i partecipanti, appassionati o professionisti del settore sui nuovi trend dell’innovazione e della trasformazione digitale.

Il programma del più grande evento per il sud Italia su innovazione e digitalizzazione sarà ospitato dalla città di Messina, dove le grandi aziende di big tech si ritroveranno il 14 e 15 settembre p.v. al Palacultura “Antonello”, per accendere i riflettori sulla digitalizzazione e l’Open Innovation, l’occasione per riunire storie di successo e top manager, ispirare e coinvolgere l’opinione pubblica sui nuovi trend dell’innovazione e del mondo start up, dalla trasformazione digitale alla cultura, turismo 3.0 e south working.

Punto centrale è il tema del turismo evoluto e del south working, ossia la possibilità di abbracciare la filosofia del lavoro digitale al Sud, tra gli Enti partecipanti Sicindustria, la Camera di Commercio di Messina e l’Università degli Studi di Messina.

Fonte: comune di Messina