Lonato del Garda attrezza un laboratorio tecnologico per i giovani

Tramite un progetto di partenariato pubblico-privato che vede l’intervento di 2 soggetti del Terzo Settore e della Regione Lombardia, il Comune di Lonato del Garda ha elaborato il progetto Generazione Smart, con l’intento di fronteggiare il fenomeno di disagio psichico, sociale, relazionale e la precarietà dei giovani tra i 15 e i 34 anni.

Il progetto risponde al duplice bisogno di fronteggiare il fenomeno di disagio attraverso iniziative ed interventi volti all’integrazione e al potenziamento di politiche giovanili già attive sul territorio prevendendo la realizzazione di uno spazio dedicato ai giovani lonatesi, una sorta di “salotto” dove svolgere attività e laboratori di arte, tecnologia, giochi di società, ma anche dove condividere idee, progetti, giocare, creare, divertirsi, sviluppare creatività e ingegno, al fine di attivare l’autodeterminazione dei ragazzi.

In aggiunta si prevede anche la realizzazione di attività ludico aggregative, sportive e teatrali presso l’Oratorio, inteso come spazio sociale di aggregazione e incontro, di condivisione e crescita, per favorire la partecipazione dei giovani, arginare e contenere episodi di devianza ed esclusione sociale.

Gli appuntamenti settimanali sono 3: tutti i martedì, mercoledì e venerdì, dalle 15.30 alle 18.30, fino al 30 settembre 2023, presso gli spazi di Palazzo Ondei, con giochi di ruolo e società, laboratori tech e di arte, rivolti ai giovani dai 13 anni in su.

Un obiettivo di questo progetto, è la promozione della partecipazione attiva nell’ottica di promuovere il senso di appartenenza alla comunità ed educare le giovani generazioni alla cura dei beni comuni e a un processo virtuoso di custodia del territorio, fornendo l’occasione di sentirsene responsabili.

Fonte: Lonato del Garda