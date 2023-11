In tema di limiti e prescrizioni all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande,

per “servizio assistito” di cui all’art. 3, comma 1, lett. f-bis), d.l. n. 223/2006 deve intendersi

non soltanto quello compiuto tramite personale dipendente dell’esercente avente il compito di

ricevere le ordinazioni o di recare le pietanze al tavolo presso cui sono seduti gli avventori, ma

anche quello esercitato mediante la predisposizione di risorse, non solo umane ma anche

semplicemente materiali, le quali, per caratteri, dimensioni, quantità ed arredi o per altri profili,

vengano ad incentivare la consumazione sul posto, configurando l’attività come vera e propria

ristorazione, con esclusione dei casi in cui il complessivo apparato di attrezzature presente nei

locali – anche in virtù del rapporto tra la superficie da essi occupata e la superficie complessiva

dell’esercizio commerciale – consenta una consumazione sul posto in modo limitato e con

caratteri tali da evidenziare il carattere meramente accessorio della consumazione medesima

rispetto all’attività principale e largamente prevalente di vendita di bevande ed alimenti da

asporto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 3 com. 1 lett. FBIS CORTE

COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.