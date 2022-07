LEP, assegnate le risorse per il trasporto di studenti disabili

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che ripartisce le risorse aggiuntive assegnate ai Comuni per l’anno 2022, al fine di potenziare il servizio di trasporto degli studenti disabili.

Si attua così la norma contenuta nella Legge di Bilancio 2022, promossa dal ministro Mara Carfagna, volta a stabilire e finanziare i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) non solo in questa materia, ma anche per ciò che riguarda gli asili nido e la presenza di assistenti sociali.

Il decreto è firmato dal ministro dell’Interno, di concerto con lo stesso ministro per il Sud e la Coesione territoriale, oltre ai ministri dell’Economia e delle Finanze, dell’Istruzione, per le Disabilità e per le Pari opportunità e la Famiglia.

>> Leggi il testo del decreto

>> Leggi l’allegato con il riparto delle risorse aggiuntive per i singoli Comuni (anno 2022)

Il decreto ripartisce i fondi 2022 per il trasporto degli alunni disabili, con l’obiettivo di alzare la percentuale di copertura fino all’8,9%. La distribuzione dei fondi, dunque, avvantaggerà soprattutto i Comuni che non raggiungono quella quota: a Napoli, per citare alcuni esempi, è finanziato con 747mila euro il trasporto per 215 ragazzi in più; Palermo ottiene 507mila euro (146 posti), Catania 413mila euro (119 posti), Foggia 139mila euro (40 posti), Sassari 118mila euro (34 posti).

I criteri che hanno portato al riparto delle risorse sono stati individuati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sullo schema di decreto, così come su quello per gli asili nido e gli assistenti sociali, era già stata raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Città.

Fonte: Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale