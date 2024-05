In un ordinanza del 21 maggio 2024 (n. 3280) i giudici del tar Campania hanno precisato che è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 108, comma 12, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, limitatamente all’inciso “successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale”, in relazione agli artt. 97, 3 e 41 della Costituzione (1).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it