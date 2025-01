L’annullamento in sede giurisdizionale del bando di gara non comporta la caducazione automatica del contratto stipulato a valle

La Corte di Cassazione Sez. 1 Civile, con la sentenza n. 29573/2024 ha stabilito, in tema di appalti pubblici, che l’annullamento in sede giurisdizionale del bando di gara non comporta la caducazione automatica del contratto conseguentemente stipulato, dovendo il giudice valutare, ai fini della relativa decisione, la tipologia e la gravità della violazione che ha dato luogo all’invalidità.



(Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva ritenuto sussistere un automatismo tra l’annullamento del bando di gara pronunciato dal TSAP e la nullità derivata del relativo contratto stipulato dalla stazione appaltante).



Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/04/2006 num. 163 art. 245 bis, Decreto Legisl.

20/03/2010 num. 53 art. 9, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30580 del 2021 Rv. 662649-01

