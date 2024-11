L’affidamento del servizio idrico integrato a società in house non viola il principio comunitario di concorrenza

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 18623/2024 ha affermato che l’esercizio delle attività facenti capo al servizio idrico integrato può essere affidato in via diretta alle società “in house” (interamente partecipate dagli enti pubblici e ricadenti nell’ambito territoriale ottimale), senza che ciò determini violazione del principio comunitario di concorrenza, dal momento che tali società, pur essendo dotate di autonoma personalità giuridica, sono equiparabili a un’articolazione interna dell’ente pubblico che le ha costituite, con la conseguente necessità di rispettare i principi che informano la correttezza e la legittimità dell’attività amministrativa, in vista della tutela del peculiare interesse pubblico a cui sono preposte.



