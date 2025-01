La condotta di chi circola abusivamente nel periodo di sospensione della patente integra un illecito istantaneo

E’ quanto si legge nella sintesi massimata dagli organi della Corte a margine della pronuncia della Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, ordinanza n. 29652/2024, ovvero che in tema di violazioni al codice della strada, l’art. 218, comma 6, c.d.s., che punisce chiunque circola abusivamente nel periodo di sospensione della patente, prevede, a garanzia dell’interesse alla sicurezza della circolazione stradale e alla tutela della vita umana, un illecito istantaneo il cui perfezionamento non richiede la previa definizione del ricorso, amministrativo o giurisdizionale, avverso l’ordinanza di sospensione della patente.



Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 218 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 7704 del 2019 Rv. 653171-01

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione