Know how e Limitazione accesso atti e documenti di un’impresa concorrente

Nella sentenza 8257/2024 i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato ribadiscono che ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono genericamente al proprio know how, bensì è necessario che sussista un’informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti. (1).





Fonte: www.giustizia-amministrativa.it