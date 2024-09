ISTAT: StatisticAll – Statistiche senza frontiere. Fiducia, etica, sistema: il futuro dei dati in Europa

Statistiche senza frontiere. Fiducia, etica, sistema: il futuro dei dati in Europa è il titolo della X edizione di StatisticAll, Festival della Statistica e della Demografia, organizzato da Istat, in collaborazione con la Società Italiana di statistica (SIS) e la società di statistica Corrado Gini, che si svolgerà a Treviso dal 17 al 20 ottobre p.v.

Le crisi migratorie, pandemiche e i recenti conflitti hanno evidenziato la necessità di informazioni e dati ufficiali tempestivi e dettagliati in grado di rispondere a bisogni nuovi e inediti. Si tratta di statistiche cruciali per orientare decisioni che vanno al di là dei confini nazionali in merito a questioni come la coesione sociale, la crescita economica e la necessità di contrastare i cambiamenti climatici; fondamentale ottenere dati credibili, tempestivi e comparabili per valorizzare la statistica europea e garantire la qualità e la sicurezza dei dati resi disponibili.

Il Festival ospiterà 4 giorni di confronti, dialoghi, letture, laboratori, spettacoli e attività che partendo da evidenze avranno l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza da parte dei non addetti ai lavori e il dialogo tra le diverse comunità scientifiche e professionali. Statistiche senza frontiere vuol dire abbattere anche quelle innalzate tra la statistica e le altre discipline e i saperi come la medicina, l’economia, le scienze sociali e l’ingegneria, tratta di un percorso ineluttabile per affrontare le sfide poste dai Big Data e dall’Intelligenza Artificiale, dalla Strategia di Sostenibilità e dalla Cybersecurity.

Saranno 2 i luoghi del Festival dove si alterneranno diversi format e proposte per il pubblico interessato alla statistica: Piazza dei Signori che ospiterà le attività di StatisticAll Pop e Piazza Borsa con StatisticAll Speech. Quest’anno al Teatro Mario Del Monaco si svolgerà la serata inaugurale del Festival, una celebrazione del percorso decennale, mentre per le future generazioni ci sarà StatistacAll Young che si svolgerà presso gli altri luoghi del festival come la Biblioteca BRaT e il Campus Treviso.

Appuntamento a Treviso dal 17 al 20 ottobre 2024, per partecipare al Festival della Statistica e della Demografiain presenza o da remoto, con #StatisticAll sui canali social.

Fonte: ISTAT