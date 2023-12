Iscrizioni anno scolastico 2024/2025, dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024 presentazione delle domande

Dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024 devono essere presentate le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2024/2025 alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado (nota MIM 40055/23 e allegati 1,2,3, Allegato A). Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondarie di secondo grado statale e i percorsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali – IeFP (nelle Regioni che hanno aderito). Sono escluse dal sistema iscrizioni “on line” le sezioni delle scuole dell’infanzia, del percorso di istruzione degli adulti e degli alunni/alunne e studenti/studentesse in fase di preadozione. L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle Iscrizioni on line resta sempre facoltativa. La nota ministeriale contiene informazioni sulle iscrizioni on line di alunni/alunne e studenti/studentesse con disabilità (DSA) e con cittadinanza non italiana, in particolare per questi ultimi, si rimanda alla nota ministeriale 2/2010 in cui si precisa che “al fine della formazione delle classi è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concordate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura”.

Il Ministero infine richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui alla legge 119/2017, in particolare per la scuola dell’infanzia la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale per i minori comporta la decadenza dell’iscrizione.

Fonte: ANCI