INPS veicola le News tramite Alexa e Google Assistant

La nuova funzionalità “INPS Notizie” è attivabile tramite l’app sul proprio smartphone attraverso l’interazione vocale con l’assistente vocale Alexa e Google Assistant richiamando la parola chiave “INPS Notizie” e permette di ascoltare le ultime 10 news e comunicati stampa dell’Istituto mediante interazione vocale; realizzata nell’ambito delle attività di innovazione previste nei progetti in essere dell’Istituto per l’attuazione del PNRR mirati a rendere disponibili all’utenza le informazioni e i servizi INPS in una logica multicanale. Per i dispositivi dotati di schermo, oltre alla consultazione vocale, l’utente potrà interagire direttamente con la skill tramite il touch screen, visualizzando la lista delle news e dei comunicati stampa con il relativo contenuto.

Per utilizzare il servizio con Alexa, occorre installare la skill tramite l’app del proprio smartphone ovvero interagire con l’assistente vocale, pronunciando: “Alexa abilita INPS Notizie”; di seguito alcuni esempi di invocazione della nuova funzionalità: “Alexa INPS notizie”, “Alexa apri INPS notizie” o “Alexa avvia INPS notizie”.

Con Google Assistant, invece, non è richiesta alcuna installazione, sarà sufficiente pronunciare: “Ok Google, fammi parlare con INPS notizie” oppure “Ok Google, parla con INPS notizie”.

Una volta attivata, la funzionalità “INPS Notizie” permetterà di ascoltare le news e i comunicati in ordine cronologico (la prima notizia è la più recente), effettuare una ricerca per testo, filtrare le notizie e i comunicati per data.