Indennità di espropriazione e criterio di determinazione applicabile

L’indennità di espropriazione dovuta al proprietario di un fondo, incluso in un piano di zona per l’edilizia economica e popolare come area edificabile, va determinata secondo il criterio previsto dall’art. 5 bis, comma 1, della l. n. 359 del 1992, a nulla rilevando che al momento dell’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio il fondo stesso avesse, secondo le originarie previsioni del piano regolatore generale, destinazione agricola.



Fonte: Corte di Cassazione