Incostituzionale la deroga al requisito della c.d. “doppia conformità” nella sanatoria ex art. 36 t.u. edilizia

È incostituzionale l’art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (“Pianificazione urbanistica e governo del territorio”) nella parte in cui deroga al requisito della cosiddetta “doppia conformità”, in contrasto con una norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, quale è quella contenuta nell’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia t.u. edilizia”), che, al comma 1, consente il rilascio della concessione in sanatoria soltanto «se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda».

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it