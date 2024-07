In tema di tassazione a seguito di cessione di terreni lottizzati l’indice di edificabilità è rimesso alla programmazione urbanistica

La Corte di Cassazione sez. 5 Civile, con sentenza n. 9947/2024 ha affermato che in tema di tassazione di plusvalenze a seguito di cessione di terreni lottizzati, l’attitudine dei terreni ad essere divisi in lotti, anche solo a livello di lottizzazione cartolare, è indice di capacità edificatoria e l’edificabilità degli stessi non può essere decisa dal privato mediante la stipula di una convenzione o con la domanda di un titolo edificatorio, ma è rimessa, come forma massima della programmazione urbanistica, ad un procedimento complesso di Comune – Regione, individuando la competenza del primo nel suo organo più rappresentativo della collettività, stante l’incidenza degli interessi coinvolti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 29861 del 2020 Rv. 660099-01

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione