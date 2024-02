In tema di reati edilizi non si può chiedere la sanatoria per interventi richiedenti la super-SCIA

In tema di reati edilizi, la sanatoria di cui all’art. 37 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non è applicabile agli interventi per i quali l’art. 23 d.P.R. citato, come modificato dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, richiede la super-SCIA, potendo essere richiesta unicamente per quelli realizzati in assenza o in difformità della SCIA ordinaria, previsti dall’art. 22, comma 1 e 2, dello stesso d.P.R.



Riferimenti normativi: DPR del 2001 num. 380 all. 23, DPR del 2001 num. 380 art. 37, Decreto Legisl. del 2016 num. 222 art. 3 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 46480 del 2017 Rv. 270910 – 01

Massime precedenti Vedi: N. 41619 del 2006 Rv. 235413 – 01, N. 43155 del 2017 Rv. 271066 – 01, N. 9894 del 2009 Rv. 243102 – 01

Fonte: Corte di Cassazione