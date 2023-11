In Gazzetta ufficiale il Fondo nazionale Reddito Energetico

L’obiettivo del provvedimento è agevolare i nuclei familiari in condizione di disagio economico, per l’installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo

Men technicians mounting photovoltaic solar moduls on roof of house. Electricians in helmets installing solar panel system outdoors. Concept of alternative and renewable energy. Aerial view.