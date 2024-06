Illegittimo regolamento adottato in base alla legge dichiarata incostituzionale

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4998 del 4 giugno 2024 afferma che qualora la Corte costituzionale dichiari costituzionalmente illegittima una legge regionale di riforma dell’organizzazione della regione per aver previsto una delegificazione senza indicare criteri sufficientemente dettagliati, sì da attribuire alla giunta regionale una sorta di delega in bianco, il regolamento adottato dalla regione sulla base di tale legge è illegittimo; e va annullato dal giudice amministrativo anche se la regione lo abbia successivamente recepito con legge: tale “legificazione” del regolamento non è infatti idonea a sanare l’illegittimità dell’atto che risulta adottato in assenza di base normativa, vista la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge di autorizzazione (1).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it