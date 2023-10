Il nuovo Codice degli Appalti ha rafforzato la “vigilanza collaborativa” esercitata da Anac nei confronti delle PA

Le Pubbliche amministrazioni che vi aderiscono sottopongono in via preventiva gli atti di gara all’Autorità, che in tempi brevissimi – dai 5 agli 8 giorni – fornisce osservazioni e consigli, favorendo la deflazione del contenzioso. Le modalità di svolgimento sono contenute in appositi protocolli di azione che prevedono l’individuazione delle fattispecie da sottoporre a vigilanza, l’elenco della documentazione da esaminare, la descrizione del procedimento di vigilanza, la durata della collaborazione e le eventuali clausole di legalità da inserire nei bandi di gara.

Si tratta di uno dei più efficaci strumenti di prevenzione della maladministration, consentendo ad Anac di intervenire con tempestività e garanzia della legalità nelle procedure di aggiudicazione, senza nessuna perdita di tempo. L’Autorità predispone semestralmente una Relazione sull’attività di vigilanza collaborativa. L’attività dei primi sei mesi del 2023 è contenuta nella Relazione approvata dal Consiglio lo scorso 19 settembre.

La vigilanza collaborativa ricomprende la verifica della conformità degli atti di gara alla normativa di settore, l’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, di situazioni di conflitto di interesse, nonché tramite il monitoraggio dell’intera procedura di gara nelle distinte fasi di predisposizione dei documenti, svolgimento della procedura e aggiudicazione della stessa.

Talvolta questa forma collaborativa di vigilanza è stata estesa, in casi di particolare criticità, anche alla fase di esecuzione del contratto.

Fonte: Anac