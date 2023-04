Il monitoraggio nei progetti di trasformazione digitale: il 19 aprile un webinar di approfondimento

Cosa vuol dire monitorare un progetto di trasformazione digitale? Quali sono le azioni e gli strumenti più idonei per effettuarlo? Quale metodologia seguire?

Per rispondere a queste domande Agid ha organizzato, in collaborazione con Formez PA, un webinar di approfondimento che si terrà mercoledì 19 aprile, dalle 10 alle 11.30.

Il webinar illustrerà i principi generali del monitoraggio come strumento di innovazione e racconterà la metodologia seguita per il monitoraggio del progetto “Italia Login – la casa del cittadino”, finanziato a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Verrà, inoltre, fatto un approfondimento sul monitoraggio del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione.

L’obiettivo è quello di fornire una panoramica sulle azioni di monitoraggio e valutazione, due strumenti utili a raccogliere informazioni per orientare e sostenere le decisioni di dirigenti e decision maker e migliorare, quindi, la qualità del progetto.

È possibile iscriversi attraverso la pagina dedicata sul sito Eventi PA fino alle ore 9 di mercoledì 19 aprile.

Fonte: Agid