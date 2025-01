Le sfide dell’I.A. – La protezione dei dati nell’era del cambiamento. Il convegno del Garante privacy in occasione della Giornata europea

Il 29 gennaio a Roma presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto

La diffusione dell’intelligenza artificiale è un fenomeno epocale che interessa ambiti cruciali della società come lavoro, sanità, giustizia, sicurezza, fisco. La protezione dei dati personali è una componente essenziale del governo dell’intelligenza artificiale.

Per approfondire le implicazioni tra l’I.A. e settori così importanti, il Garante per la privacy ha organizzato il Convegno dal titolo “Le sfide dell’I.A. – La protezione dei dati nell’era del cambiamento”, in occasione della 19ma Giornata europea della protezione dei dati personali, promossa ogni anno dal Consiglio d’Europa con il sostegno della Commissione europea e delle Autorità per la protezione dei dati personali.

L’evento si svolgerà mercoledì 29 gennaio, dalle ore 15:00, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto della Camera dei Deputati, in Via del Seminario 76 – Roma.

I lavori, aperti dai saluti istituzionali della Vicepresidente della Camera, Anna Ascani, vedranno gli interventi del Presidente del Garante, Pasquale Stanzione, dei Ministri Marina Calderone, Guido Crosetto, Carlo Nordio, Matteo Piantedosi, Orazio Schillaci, dei Sottosegretari Alessio Butti e Paola Frassinetti, della senatrice Stefania Pucciarelli, dei direttori di ACN, Bruno Frattasi e AGID, Mario Nobile, nonché del consigliere del Ministro della cultura, Salvatore Sica.

I lavori, suddivisi in tre sessioni, saranno introdotti da Ginevra Cerrina Feroni, Vicepresidente, Agostino Ghiglia e Guido Scorza, componenti del Collegio del Garante.

Modererà l’incontro Bruno Vespa.

Fonte: Garante per la Protezione dei Dati Personali