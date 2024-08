Il conducente che svolta a sinistra deve accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio

La Corte di Cassazione sez. 3 Civile con l’ordinanza n. 14791/2024 in tema di circolazione stradale, ha affermato che il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall’iniziarla, se non ha una chiara visione della strada retrostante e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso la responsabilità, per il decesso di un motociclista, del conducente di un’autovettura, inserita in una colonna di veicoli, che, nell’eseguire una manovra di svolta a sinistra, aveva tagliato la strada al ciclomotore in fase di sorpasso, non avendolo potuto vedere sopraggiungere perché la visuale retrostante era ostruita dalla sagoma del furgone che la seguiva).



Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 154

Massime precedenti Vedi: N. 30070 del 2022 Rv. 666070-01

Fonte: Ufficio del massimario della Corte di Cassazione